«Промсвязьбанк» откроет свой маркетплейс

«Промсвязьбанк» готовит к запуску собственный маркетплейс «ПСБ маркет» с различными категориями товаров, включая электронику и продукты питания. Масштабный запуск ожидается в ближайшее время, сейчас банк представил сервис в тестовом режиме, сообщают «Ведомости».

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При заказе на «ПСБ маркет» пользователю приходит sms-подтверждение от другого маркетплейса — KazanExpress. Также на платформах частично совпадает ассортимент. В KazanExpress пояснили изданию, что сотрудничают с «ПСБ маркетом» — консультируют и выдают заказы этой платформы в своих пунктах. Доставка до некоторых регионов осуществляется только «Почтой России».

Речь идёт не о создании нового маркетплейса, а о развертывании на стороне ПСБ «витрины» KazanExpress, считает партнер компании Cross Insights Борис Овчинников. Масштаб проекта, по его словам, выглядит «очень скромным»: посещаемость сайта ПСБ в 1,5 раза меньше, чем у KazanExpress, и в 100 раз меньше, чем посещаемость Ozon.

Он предполагает, что новый маркетплейс — это площадка для работы в первую очередь в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, так как у ПСБ сейчас статус, по сути, «главного банка на новых территориях».