В Бельгии оценили вероятность банкротства Credit Suisse

Вероятность банкротства банка Credit Suisse Group AG представляется невысокой, заявил в интервью L'Echo глава Центробанка Бельгии Пьер Вунш.
Отмечается, что в настоящее время в ряде западных стран наблюдается финансовый кризис, связанный с банкротством крупных американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank.
Вунш подчеркнул, что вероятность банкротства Credit Suisse очень мала. Он добавил, что не видит риска формирования европейского банковского кризиса.
По его оценке, швейцарский регулятор примет все необходимые меры для спасения одной из крупнейших кредитных организаций страны.