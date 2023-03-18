В Бельгии оценили вероятность банкротства Credit Suisse

Вероятность банкротства банка Credit Suisse Group AG представляется невысокой, заявил в интервью L'Echo глава Центробанка Бельгии Пьер Вунш.

Отмечается, что в настоящее время в ряде западных стран наблюдается финансовый кризис, связанный с банкротством крупных американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Вунш подчеркнул, что вероятность банкротства Credit Suisse очень мала. Он добавил, что не видит риска формирования европейского банковского кризиса.