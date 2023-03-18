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31 минуту назад

В Бельгии оценили вероятность банкротства Credit Suisse

Илья Родин

Вероятность банкротства банка Credit Suisse Group AG представляется невысокой, заявил в интервью L'Echo глава Центробанка Бельгии Пьер Вунш.

В Бельгии оценили вероятность банкротства Credit Suisse
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в настоящее время в ряде западных стран наблюдается финансовый кризис, связанный с банкротством крупных американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Вунш подчеркнул, что вероятность банкротства Credit Suisse очень мала. Он добавил, что не видит риска формирования европейского банковского кризиса.

Крах крупного банка в США: Silicon Valley разорился менее чем за двое суток

По его оценке, швейцарский регулятор примет все необходимые меры для спасения одной из крупнейших кредитных организаций страны.

Компании,Банк России,
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