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1 час назад

Альфа-банк сообщил о восстановлении работы всех сервисов

ТАССиещё 3

Альфа-банк восстановил работу всех сервисов, оплата по картам снова доступна, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

Альфа-банк сообщил о восстановлении работы всех сервисов
Фото: ТАССТАСС

"Все работает. Временно у небольшой части клиентов могла не проходить оплата по картам, оплата по СБП и QR-кодам проходила и проходит сейчас", - сообщил ТАСС представитель банка.

Ранее клиенты и поддержка кредитной организации сообщали, что держатели карт Альфа-банка столкнулись с проблемами при оплате покупок в магазинах.

В кол-центре банка также отмечали, что могу возникать проблемы с оплатой при помощи QR-кода.

Компании,Альфа-банк,
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