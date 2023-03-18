Альфа-банк сообщил о восстановлении работы всех сервисов

Альфа-банк восстановил работу всех сервисов, оплата по картам снова доступна, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
"Все работает. Временно у небольшой части клиентов могла не проходить оплата по картам, оплата по СБП и QR-кодам проходила и проходит сейчас", - сообщил ТАСС представитель банка.
Ранее клиенты и поддержка кредитной организации сообщали, что держатели карт Альфа-банка столкнулись с проблемами при оплате покупок в магазинах.
В кол-центре банка также отмечали, что могу возникать проблемы с оплатой при помощи QR-кода.