В Швейцарии задумались о национализации Credit Suisse

Власти Швейцарии рассматривают возможность национализации банка Credit Suisse. Она может быть полной или частичной, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Национализация произойдет, если крупнейший швейцарский банк UBS не купит Credit Suisse. Сейчас сделка ценой 1 млрд долларов обсуждается, но ей могут помешать слишком сжатые сроки и другие сложности

«Страна рассматривает возможность либо полного приобретения банка, либо владения значительной долей акций, если поглощение UBS не состоится», - пишет Bloomberg.

Существует множество сложностей поглощения для UBS. Например, необходима правительственная поддержка, которая покроет возможные юридические и другие потери.

Источники утверждают, что UBS просит правительство взять на себя определенные судебные издержки и потенциальные будущие потери. По некоторым данным эта цифра составляет около 6 миллиардов долларов.

Министерство финансов Швейцарии отказалось от комментариев. Credit Suisse – второй крупнейший банк Швейцарии, сейчас он находится на грани банкротства.