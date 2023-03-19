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11 минут назад

В Швейцарии задумались о национализации Credit Suisse

Майк Габриелян

Власти Швейцарии рассматривают возможность национализации банка Credit Suisse. Она может быть полной или частичной, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

В Швейцарии задумались о национализации Credit Suisse
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Национализация произойдет, если крупнейший швейцарский банк UBS не купит Credit Suisse. Сейчас сделка ценой 1 млрд долларов обсуждается, но ей могут помешать слишком сжатые сроки и другие сложности

«Страна рассматривает возможность либо полного приобретения банка, либо владения значительной долей акций, если поглощение UBS не состоится», - пишет Bloomberg.

Существует множество сложностей поглощения для UBS. Например, необходима правительственная поддержка, которая покроет возможные юридические и другие потери.

Источники утверждают, что UBS просит правительство взять на себя определенные судебные издержки и потенциальные будущие потери. По некоторым данным эта цифра составляет около 6 миллиардов долларов.

Министерство финансов Швейцарии отказалось от комментариев. Credit Suisse – второй крупнейший банк Швейцарии, сейчас он находится на грани банкротства.

Ранее французский политик предостерег, что крах крупнейших западных банков приведет к третьей мировой войне.

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