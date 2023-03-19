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45 минут назад

Швейцарский банк Credit Suisse войдет в состав UBS

Вечерняя Москва

Швейцарский банк Credit Suisse будет поглощен кредитной организацией UBS из-за сложившейся для агрегатора кризисной ситуации. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщили в пресс-службе Национального банка Швейцарии (НБШ).

Швейцарский банк Credit Suisse войдет в состав UBS
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

— Сегодня UBS объявил о поглощении Credit Suisse. Это поглощение стало возможным при поддержке федерального правительства Швейцарии, швейцарского управления по надзору за финансовыми рынками FINMA и Национального банка Швейцарии, — говорится в сообщении.

Стоимость сделки составит 100 миллиардов швейцарских франков, что эквивалентно 108 миллиардам долларов, отмечается в заявлении НБШ.

Национальный банк Швейцарии заинтересован в слиянии двух гигантов. Таким образом планируется увеличить доверие к банковскому сектору.

12 февраля второй крупнейший банк Швейцарии Credit Suisse заморозил российские активы на сумму 17,6 миллиарда франков, что эквивалентно более чем 19 миллиардам долларов. Известно, что замороженная сумма оказалась значительно больше, чем официально заблокированная властями Швейцарии — 7,5 миллиарда франков.

В начале марта FT сообщило о том, что китайские клиенты перестали доверять швейцарским банкам. После введенных против России санкций и заморозок счетов граждане Поднебесной опасаются подобных мер в свой адрес.

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