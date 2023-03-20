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1 час назад

"Ъ": сеть магазинов детских товаров "Кораблик" сменила владельца из-за роста долгов

Газета.Ru

Сеть магазинов детских товаров «Кораблик» сменила владельца из-за роста долгов у бизнеса. Новым инвестором стал бенефициар крупного поставщика игрушек и других товаров для детей МТК «Алиса» Олег Сохацкий. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Сеть магазинов детских товаров «Кораблик» сменила владельца
Фото: ТАССТАСС

По словам источников издания, бенефициар крупного поставщика игрушек МТК «Алиса» Олег Сохацкий стал новым владельцем сети «Кораблик». По данным ЕГРЮЛ, 15 марта 2023 года господин Сохацкий получил 5% в операционной компании сети ООО «Кораблик-Р». Остальная доля — у АО «Кораблик», собственник которого в ЕГРЮЛ не раскрывается.

Одни из источников газеты указал, что прежний владелец сети «Кораблик» уже давно хотел продать бизнес и отойти от дел. По словам экспертов рынка, финансовые сложности у торговой сети начала еще несколько лет назад. При этом в последнее время компания активно сокращала число действующих магазинов. Вполне вероятно, что продажа бизнеса произошла из-за роста долгов.

Аналитики посчитали, что сейчас у сетей детских товаров возникли сложности из-за нарастающей конкуренцией с онлайн-платформами, на которые сегодня приходится почти 60% продаж детских товаров.

15 марта глава испанской торговой сети Inditex Оскар Гарсия Масейрас не исключил возвращения на российский рынок «при изменении ситуации в стране», однако подчеркнул, что это может произойти нескоро. По его словам, в случае возвращения Inditex компания сотрудничала бы с теми магазинами, которые передала Daher Group.

Компании,Оскар Гарсия,Коммерсант,
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