Крупный российский бренд Elena Furs рискует стать банкротом

«Дата рассмотрения заявления и общая сумма долга в карточке дела не указаны. Но в прошлом году „Елена Фурс“ пыталась в суде оспорить доначисление ей 411 млн рублей налогов. Решение по ее искам на данный момент не вынесено», — говорится в материале «Ведомостей».