Роспотребнадзор попросили проверить магазины «Светофор»

«Просим Вас согласовать с органами прокуратуры и провести в отношении ООО «Торгсервис 150», заведующего магазинами «Светофор» в Москве, внеплановые проверки и иные контрольные мероприятия с последующим изъятием фальсифицированной и неучтенной продукции из обращения и привлечением виновных лиц к ответственности», — отметили в письме, которое было направлено на имя руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Москве Елены Андреевой.