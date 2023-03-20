Starbucks стал самым дорогим ресторанным брендом в мире

Американская компания по продаже кофе, управляющая одноимённой сетью кофеен Starbucks, седьмой год подряд стала самым дорогим ресторанным брендом в мире по версии консалтинговой компании Brand Finance. Стоимость Starbucks выросла на 17% и составила $53,4 млрд. Рейтинг опубликован на сайте компании.

За год Starbucks значительно укрепил своё лидерство над сетью фастфуда McDonald's, удержавшей вторую строчку списка, несмотря на снижение стоимости бренда на 7% до $36,9 млрд. В целом первые шесть позиций ежегодного рейтинга остались без изменений. Третье место сохранил KFC, стоимость которого составила $17,7 млрд против $17,6 млрд в 2022 году. На четвёртом — Domino's Pizza ($7,4 млрд), на пятом — Subway ($7,053 млрд), на шестом — Taco Bell ($7,050 млрд).

В десятку самых дорогих ресторанных брендов также попали Tim Hortons, Wendy's, Burger King и Pizza Hut.

Самым быстрорастущим брендом признан Texas Roadhouse. За год американская сеть стейкхаусов выросла на 56% до $2,3 млрд. В настоящее время бренд управляет 700 ресторанами и планирует расширить сеть до 900 заведений.

Филиппинский бренд Jollibee по темпам роста занял второе место в рейтинге. Стоимость бренда увеличилась на 53% до $1,6 млрд.

Самым сильным брендом в рейтинге Brand Finance с показателем индекса силы бренда 89 из 100 единиц и соответствующим рейтингом AAA признан британский производитель хлебобулочных изделий Greggs. Его стоимость выросла на 17% до $1 млрд.