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1 час назад

Amazon начала избавляться от сотрудников из-за неуверенности в будущем

Lenta.ruиещё 7

Американская компания по продажам товаров и услуг Amazon дополнительно сократит девять тысяч сотрудников. Об этом сообщил в корпоративном блоге главный исполнительный директор Энди Джасси.

Amazon начала избавляться от сотрудников из-за неуверенности в будущем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, увольнения начнутся в ближайшие недели. В первую очередь, они затронут веб-сервисы Amazon, отделы кадров и рекламу и работников сервиса для онлайн-трансляций Twitch. Увольнения объясняют тем, что из-за всплеска найма во время пандемии в компании стало работать слишком много людей. При этом с ноября 2022-го по февраль 2023 года Amazon уже избавилась от 18 тысяч сотрудников из-за неуверенности в дальнейшей судьбе компании.

«Учитывая нестабильную экономику, в которой мы живем, и неопределенность в ближайшем будущем, мы решили более рационально подходить к нашим расходам и численности персонала», — объявил Джасси.

На конец декабря на Amazon работало порядка 1,54 миллиона человек по всему миру. Большая часть из них устроена на почасовую оплату, они занимаются упаковкой и отгрузкой продукции на склады. При этом до начала первого раунда увольнений в компании числилось около 350 тысяч офисных сотрудников, сообщает Bloomberg.

Неделей ранее о планах сократить 10 тысяч сотрудников и закрыть пять тысяч вакансий, на которые еще не нашли работников, сообщила американская корпорация Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Генеральный директор компании Марк Цукерберг объяснил такое решение очередным шагом по урезанию расходов в условиях серьезной нехватки средств. По его словам, некоторые процессы займут до года, а команду по подбору персонала начнут сокращать уже сейчас.

Компании,Марк Цукерберг,Amazon,
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