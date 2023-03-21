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1 час назад

Wildberries начнёт выпускать бытовую технику под СТМ

Sostav.ruиещё 1

Wildberries запустит собственную торговую марку (СТМ) электроники и бытовой техники. Ритейлер начнет продавать смартфоны, телевизоры и холодильники под брендами Razz и Ruzz, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Wildberries запустит собственный бренд бытовой техники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ближайшее время под СТМ начнут продаваться холодильники, стиральные машины, пылесосы, блендеры, миксеры и телевизоры. Через несколько месяцев этот список также пополнят носимые гаджеты — планшеты, ноутбуки и смартфоны. Производить их планируется как на российских заводах, так и в Китае.

Интерес к продаже техники под СТМ в Wildberries объясняют общим ростом спроса СТМ. Так, по данным GfK, объём российского рынка СТМ-брендов в сегменте бытовой техники и электроники за 11 месяцев 2021 г. вырос год к году на 42% до 60,3 млрд руб. О намерении развивать продажи электроники под собственными брендами в прошлм году также заявили Ozon и «Яндекс.Маркет».

Эксперты отмечают, что основное конкурентное преимущество Wildberries перед другими площадками — большая популярность платформы, что дает возможность быстро продвинуть свои СТМ и надавить на поставщиков для получения низких закупочных цен. Объём инвестиций в дальнейшее развитие СТМ, по оценкам руководителя аналитического центра холдинга GS Group Александра Суркова, составит 5 10 млрд руб.

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