Wildberries запустит собственный бренд бытовой техники

Wildberries запустит собственную торговую марку (СТМ) электроники и бытовой техники. Ритейлер начнет продавать смартфоны, телевизоры и холодильники под брендами Razz и Ruzz, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

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В ближайшее время под СТМ начнут продаваться холодильники, стиральные машины, пылесосы, блендеры, миксеры и телевизоры. Через несколько месяцев этот список также пополнят носимые гаджеты — планшеты, ноутбуки и смартфоны. Производить их планируется как на российских заводах, так и в Китае.

Интерес к продаже техники под СТМ в Wildberries объясняют общим ростом спроса СТМ. Так, по данным GfK, объём российского рынка СТМ-брендов в сегменте бытовой техники и электроники за 11 месяцев 2021 г. вырос год к году на 42% до 60,3 млрд руб. О намерении развивать продажи электроники под собственными брендами в прошлм году также заявили Ozon и «Яндекс.Маркет».