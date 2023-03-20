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52 минуты назад

В Wildberries вновь начались забастовки

Lenta.ruиещё 1

В Wildberries вновь начались забастовки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В Wildberries вновь начались забастовки
Фото: ТАССТАСС

Штатные сотрудники пунктов выдачи заказов (ПВЗ) обратились в Генпрокуратуру, требуя прекратить незаконно удерживать штрафы из их зарплат. Отмечается, что среди бастующих работников — Роман (фамилия не указывается) из Реутова, которому ранее приходилось обращаться в травмпункт после неадекватной реакции начальства на забастовку.

Согласно информации, сотрудников, которые были наняты непосредственно маркетплейсом, штрафуют за подмены и брак, вычитая средства напрямую из заработной платы. Так, одна из работниц ПВЗ рассказала, что ее долг перед руководством только за сегодня вырос до 100 тысяч рублей. По словам женщины, она не знает, что ей делать, поскольку начальство запрещает ей увольняться из-за неоплаченных штрафов. При этом сотрудникам регулярно блокируют учетные записи, останавливая тем самым процесс работы.

Известно, что недовольные сотрудники направили свои жалобы начальству, которое обещало провести собрание, но потом все отменило. После этого десять человек написали заявление в Генпрокуратуру. По их словам, остальной персонал боится потерять работу.

14 марта часть сотрудников ПВЗ Wildberries решили устроить забастовку. Причиной стала новая политика Wildberries: теперь, согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены. В Wildberries отрицают все обвинения и заявляют, что сообщения о бунте преувеличены.

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