Десятки тысяч сотрудников Credit Suisse потеряют работу

Поглощение Credit Suisse другим швейцарским банком UBS станет причиной сокращение десятков тысяч человек, которые работают по всему миру в структурах Credit Suisse, сообщает газета Financial Times.

«Ожидается, что из-за спасения Credit Suisse банком UBS десятки тысяч рабочих мест будут сокращены, финансовый сектор Швейцарии уже готовится к серьезным последствиям спорного поглощения», — указано в сообщении.

Совокупно число сотрудников Credit Suisse и UBS составляет до 120 тыс. человек. При этом предполагается, что будут сокращены до 40 тыс. сотрудников после слияния финансовых структур.

17 марта акционеры швейцарской банковской группы Credit Suisse в США подали судебный иск против кредитной организации и ее руководства с обвинением в нарушении американских законов о ценных бумагах. Истцы обвинили швейцарскую кредитную структуру во введении инвесторов в заблуждение из-за того, что в Credit Suisse не стали раскрывать информацию об уязвимости во внутреннем контроле перед нынешним сокращением уровня ликвидности и падением стоимости ценных бумаг компании.