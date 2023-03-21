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FT: поглощение Credit Suisse станет причиной сокращения десятков тысяч человек

Поглощение Credit Suisse другим швейцарским банком UBS станет причиной сокращение десятков тысяч человек, которые работают по всему миру в структурах Credit Suisse, сообщает газета Financial Times.

Десятки тысяч сотрудников Credit Suisse потеряют работу
© Газета.ru

«Ожидается, что из-за спасения Credit Suisse банком UBS десятки тысяч рабочих мест будут сокращены, финансовый сектор Швейцарии уже готовится к серьезным последствиям спорного поглощения», — указано в сообщении.

Совокупно число сотрудников Credit Suisse и UBS составляет до 120 тыс. человек. При этом предполагается, что будут сокращены до 40 тыс. сотрудников после слияния финансовых структур.

17 марта акционеры швейцарской банковской группы Credit Suisse в США подали судебный иск против кредитной организации и ее руководства с обвинением в нарушении американских законов о ценных бумагах. Истцы обвинили швейцарскую кредитную структуру во введении инвесторов в заблуждение из-за того, что в Credit Suisse не стали раскрывать информацию об уязвимости во внутреннем контроле перед нынешним сокращением уровня ликвидности и падением стоимости ценных бумаг компании.

Ранее президент Немецкого института экономических исследований Марсель Фратчер заявил о высоком риске слияния Credit Suisse и UBS.

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