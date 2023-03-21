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17 минут назад

Экс-посол США предложил условия отмены санкций для российских бизнесменов

Алиса Селезнёва

Бывший посол США в России Майкл Макфол предложил дать возможность российским бизнесменам добиться исключения из международных санкционных списков при соблюдении ряда условий. Их он озвучил в своем блоге на Substack.

По мнению дипломата, необходимо ввести санкции против всех российских миллиардеров. При этом нужно дать им право выбора и возможность исключения из санкционных списков.

«Сейчас трудно понять, почему на одних [миллиардеров] наложены санкции, а на других нет. Но после введения санкций им также должна быть предоставлена возможность выйти из санкционного списка путем осуждения войны и лично [президента России Владимира] Путина, пожертвования 50% своего состояния в Фонд восстановления Украины и прекращения инвестиций в России», - заявил он.

При этом занимающим государственные должности россиянам, по мнению Майкла Макфола, также нужно предоставить «справедливый выбор»: уйти в отставку и избежать санкций или же продолжить работать и попасть в санкционный список.

Экс-посол также предложил полностью запретить туристические поездки для всех граждан России «в Европу и другие демократические страны», либо включить в стоимость виз сбор на восстановление Украины.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет на Украине специальную военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В России отреагировали на планы США ужесточить санкции

В свою очередь западные страны, в том числе и США, ввели после начала Россией спецоперации обширные антироссийские санкции, в том числе и в отношении ряда российских политиков и бизнесменов. В частности, санкции были введены против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и членов его семьи, генерального директора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова, министра финансов России Антона Силуанова, президента «Транснефти» Николая Токарева, бизнесменов Евгения Пригожина, Бориса и Аркадия Ротенбергов, Алишера Усманова.

Компании,Евгений Пригожин,Майкл Макфол,Алишер Усманов,Сергей Чемезов,Николай Токарев,Антон Силуанов,Аркадий Ротенберг,Борис Ротенберг,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Ростех,Транснефть,
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