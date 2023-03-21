Бывший посол США в России Майкл Макфол предложил дать возможность российским бизнесменам добиться исключения из международных санкционных списков при соблюдении ряда условий. Их он озвучил в своем блоге на Substack.
По мнению дипломата, необходимо ввести санкции против всех российских миллиардеров. При этом нужно дать им право выбора и возможность исключения из санкционных списков.
«Сейчас трудно понять, почему на одних [миллиардеров] наложены санкции, а на других нет. Но после введения санкций им также должна быть предоставлена возможность выйти из санкционного списка путем осуждения войны и лично [президента России Владимира] Путина, пожертвования 50% своего состояния в Фонд восстановления Украины и прекращения инвестиций в России», - заявил он.
При этом занимающим государственные должности россиянам, по мнению Майкла Макфола, также нужно предоставить «справедливый выбор»: уйти в отставку и избежать санкций или же продолжить работать и попасть в санкционный список.
Экс-посол также предложил полностью запретить туристические поездки для всех граждан России «в Европу и другие демократические страны», либо включить в стоимость виз сбор на восстановление Украины.
Россия с 24 февраля 2022 года ведет на Украине специальную военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
В свою очередь западные страны, в том числе и США, ввели после начала Россией спецоперации обширные антироссийские санкции, в том числе и в отношении ряда российских политиков и бизнесменов. В частности, санкции были введены против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и членов его семьи, генерального директора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова, министра финансов России Антона Силуанова, президента «Транснефти» Николая Токарева, бизнесменов Евгения Пригожина, Бориса и Аркадия Ротенбергов, Алишера Усманова.