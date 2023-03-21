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1 час назад

"Яндекс" подал Nasdaq апелляцию о делистинге

ТАССиещё 1

"Яндекс" объявил о подаче апелляции на решение биржи Nasdaq о делистинге своих акций.

"Яндекс" подал Nasdaq апелляцию о делистинге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Яндекс" направил апелляцию на решение Nasdaq провести делистинг акций компании класса А", - говорится в сообщении компании.

Согласно правилам биржи, делистинг не может быть осуществлен, пока идет рассмотрение апелляции, при этом торги ценными бумагами "Яндекса" не производятся с 28 февраля 2022 года, уточнили в компании.

"Вне зависимости от финального решения Nasdaq акции "Яндекса" продолжают торговаться на Московской бирже", - добавили в компании.

Nasdaq 15 марта уведомила российские компании Ozon, Yandex, Headhunter и Qiwi о готовящемся делистинге их ценных бумаг. В четырех разных документах указывалось, что он будет осуществлен 24 марта. Перечисленные компании имеют право обжаловать решение в коллегии Nasdaq, рассматривающей вопросы соответствия ценных бумаг той или иной компании торгам на бирже. На время рассмотрения апелляции торги ценными бумагами будут приостановлены.

Компании,Qiwi,Московская биржа,Яндекс,
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