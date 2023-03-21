"Яндекс" подал Nasdaq апелляцию о делистинге

"Яндекс" объявил о подаче апелляции на решение биржи Nasdaq о делистинге своих акций.

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"Яндекс" направил апелляцию на решение Nasdaq провести делистинг акций компании класса А", - говорится в сообщении компании.

Согласно правилам биржи, делистинг не может быть осуществлен, пока идет рассмотрение апелляции, при этом торги ценными бумагами "Яндекса" не производятся с 28 февраля 2022 года, уточнили в компании.

"Вне зависимости от финального решения Nasdaq акции "Яндекса" продолжают торговаться на Московской бирже", - добавили в компании.