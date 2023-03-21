ЦБ ужесточил требования валютных резервов для банков

Банк России ввел дифференцированные нормативы обязательных резервов в иностранных валютах. Об ужесточении требований сообщает регулятор в пресс-релизе.

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Для всех банков с 1 апреля 2023 года ЦБ вводит нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств — 7,5 процента в валютах недружественных стран и 5,5 процента в иных иностранных валютах. «Размер обязательств кредитных организаций с базовой лицензией в валютах недружественных стран принимается равным нулю», — уточнил Центробанк.

Банк России также разграничивает коэффициенты по операциям банков с центральным контрагентом (Национальным клиринговым центром). Коэффициент по обязательствам в валютах недружественных стран составит 0,05, в другой валюте — 0,2. Для рублевых операций коэффициент остался прежним — 0,2 процента.

Новые нормативы обязательных резервов начнут применяться начиная с регулирования размера обязательных резервов за апрель 2023 года, уточнил Центробанк. Регулятор также пояснил, что эти меры направлены на изменение структуры валютных пассивов банков в пользу валют дружественных стран.