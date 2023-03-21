Transparеncy International включили в перечень нежелательных организаций

Минюст РФ внес в перечень организаций, деятельность которых нежелательна в России, неправительственную Transparеncy International (ФРГ).

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16 марта TI сообщила, что приняла решение ликвидировать юридическое лицо своего движения — АНО «Центр ТИ-Р». В заявлении, опубликованном на сайте TI, решение о признании Transparency International «нежелательной организацией» считают «внезапным, необоснованным, немотивированным и оскорбительным».

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность организации в стране в начале марта.

В ведомстве отметили, что ее деятельность выходит за рамки декларированных целей и задач. Подчеркивалось, что Transparency International, «формально выступая организацией, борющейся с коррупцией», вмешивается во внутренние дела России, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

В 2015 году российское подразделение организации — «Трансперенси Интернешнл — Р» (центр «ТИ-Р») — было внесено в перечень НКО-иноагентов.