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1 час назад

СМИ: First Republic Bank может сократить свою деятельность

Елена Прошина

Американский First Republic Bank, акции которого обвалились на 36%, рассматривает вариант частичного сокращения своей деятельности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

СМИ: First Republic Bank может сократить свою деятельность
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«First Republic Bank, региональный банк США, изо всех сил пытающийся сохранить жизнеспособность после оттока депозитов, рассматривает способы сокращения деятельности, если его попытки привлечь новый капитал потерпят неудачу... First Republic работает с JPMorgan Chase & Co над поиском новых источников капитала», — говорится в тексте.

По данным Reuters, в качестве одного из вариантов банк рассматривает возможность продажи части своего бизнеса, в том числе доли своего кредитного портфеля. В частности, First Republic готов совершить такую сделку с частными инвестиционными компаниями. Также допускается вариант полной продажи банки, но пока финансовая организация сосредоточена на привлечении капитала.

First Republic стал еще одним банком, который затронул кризис в США. Он начался с банкротства Silicon Valley Bank 11 марта, который разорился менее чем за двое суток.

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