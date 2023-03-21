СМИ: First Republic Bank может сократить свою деятельность

Американский First Republic Bank, акции которого обвалились на 36%, рассматривает вариант частичного сокращения своей деятельности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«First Republic Bank, региональный банк США, изо всех сил пытающийся сохранить жизнеспособность после оттока депозитов, рассматривает способы сокращения деятельности, если его попытки привлечь новый капитал потерпят неудачу... First Republic работает с JPMorgan Chase & Co над поиском новых источников капитала», — говорится в тексте.

По данным Reuters, в качестве одного из вариантов банк рассматривает возможность продажи части своего бизнеса, в том числе доли своего кредитного портфеля. В частности, First Republic готов совершить такую сделку с частными инвестиционными компаниями. Также допускается вариант полной продажи банки, но пока финансовая организация сосредоточена на привлечении капитала.