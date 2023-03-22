Стало известно, кого работодатели готовы заменить на нейросети

В будущем нейросети могут заменить многих специалистов, в частности дизайнеров, копирайтеров, маркетологов и программистов. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра «Зарплаты.ру».

В опросе принимали участие более 1,7 тысячи руководителей российских компаний и начальников отделов в организациях. 18 процентов респондентов уверены, что искусственный интеллект в будущем лишит работы многих специалистов. При этом 47 процентов согласились с ними, но считают, что это произойдет в далеком будущем.