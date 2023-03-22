Роструд объяснил отсутствие проверок в ситуации с Wildberries

Роструд пока не проводил проверки по ситуации вокруг Wildberries и пунктов выдачи заказов (ПВЗ) компании, так как участники конфликта работают вне рамок трудовых отношений. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.
"Те жалобы, <...> это не наши клиенты. Это споры хозяйствующих субъектов - пункты выдачи заказов с руководством Wildberries. Мы пока там ищем трудовые отношения, если там в рамках трудовых отношений что-то будет, тогда подключимся. А так нет. Мы гражданско-правовые [отношения] не рассматриваем", - сказал он.
Шкловец отметил, что прокуратура иногда приглашает инспекторов Роструда на проверки, если есть необходимость, но по ситуации с Wildberries пока не обращалась.
"Пока мы не видим там [между ПВЗ и Wildberries] трудовых отношений", - подчеркнул он.
В ведомстве сообщили ТАСС, что по имеющимся пока документам ПВЗ работают по гражданско-правовым договорам.
Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые сотрудники пунктов выдачи Wildberries закрывают их с 15 марта из-за спора с маркетплейсом, причиной стали штрафы, которые они должны заплатить компании. Генпрокуратура РФ поручила провести проверку опубликованных в СМИ сведений о нарушении трудовых прав работников Wildberries. Позже компания подтвердила закрытие нескольких пунктов выдачи заказов. Глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщал, что министерство и Роструд разбираются с ситуацией, возникшей вокруг компании Wildberries.