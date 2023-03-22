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1 час назад

Роструд объяснил отсутствие проверок в ситуации с Wildberries

ТАСС

Роструд пока не проводил проверки по ситуации вокруг Wildberries и пунктов выдачи заказов (ПВЗ) компании, так как участники конфликта работают вне рамок трудовых отношений. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.

Роструд объяснил отсутствие проверок в ситуации с Wildberries
Фото: ТАССТАСС

"Те жалобы, <...> это не наши клиенты. Это споры хозяйствующих субъектов - пункты выдачи заказов с руководством Wildberries. Мы пока там ищем трудовые отношения, если там в рамках трудовых отношений что-то будет, тогда подключимся. А так нет. Мы гражданско-правовые [отношения] не рассматриваем", - сказал он.

Шкловец отметил, что прокуратура иногда приглашает инспекторов Роструда на проверки, если есть необходимость, но по ситуации с Wildberries пока не обращалась.

"Пока мы не видим там [между ПВЗ и Wildberries] трудовых отношений", - подчеркнул он.

В ведомстве сообщили ТАСС, что по имеющимся пока документам ПВЗ работают по гражданско-правовым договорам.

Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые сотрудники пунктов выдачи Wildberries закрывают их с 15 марта из-за спора с маркетплейсом, причиной стали штрафы, которые они должны заплатить компании. Генпрокуратура РФ поручила провести проверку опубликованных в СМИ сведений о нарушении трудовых прав работников Wildberries. Позже компания подтвердила закрытие нескольких пунктов выдачи заказов. Глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщал, что министерство и Роструд разбираются с ситуацией, возникшей вокруг компании Wildberries.

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