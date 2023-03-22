Роструд объяснил отсутствие проверок в ситуации с Wildberries

"Те жалобы, <...> это не наши клиенты. Это споры хозяйствующих субъектов - пункты выдачи заказов с руководством Wildberries. Мы пока там ищем трудовые отношения, если там в рамках трудовых отношений что-то будет, тогда подключимся. А так нет. Мы гражданско-правовые [отношения] не рассматриваем", - сказал он.