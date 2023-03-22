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1 час назад

"Ведомости" подсчитали, что к иску против Google присоединились 885 российских компаний

Газета.Ruиещё 1

885 компаний из России присоединились к иску против российского подразделения американской корпорации Google — ООО «Гугл». Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

885 российских компаний присоединились к иску против Google
Фото: 

Среди таких компаний — ФГБУ «Редакция «Российской газеты», АО «Росбизнесконсалтинг», АО «Коммерсантъ», ООО «ВК», ООО «Скилфэктори», ООО «1С-Битрикс», ООО «Нетология».

ООО «Гугл» приостановило возможность размещения рекламы после подачи заявления о банкротстве. Из-за этого организации, обратившиеся с иском, не могут вывести деньги из рекламного кабинета.

Во второй половине мая 2022 года дочерняя компания Google в России приняла решение инициировать собственное банкротство. В сентябре 2022 года Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление ООО «Гугл» о собственном банкротстве, а также ввел в этой организации начальную процедуру банкротства – наблюдение. Известно, что неисполненные обязательства компании превышали 19 млрд руб.

В октябре 2022 года Арбитражный суд Москвы обязал компанию Google выплатить холдингу «Газпром-медиа» неустойку в размере до 1 млрд руб. за отказ снимать блокировку с YouTube-канала ТНТ.

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