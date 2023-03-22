Райффайзенбанк повысит лимит валютных переводов для юрлиц

Райффайзенбанк с 3 апреля повышает для клиентов - юридических лиц минимальную сумму исходящего платежа в долларах, евро и юанях. Решение связано с усилением требований к процедурам проверки и проведения платежей на стороне банков-корреспондентов, сообщили ТАСС в клиентской поддержке кредитной организации.

Фото: ТАСС ТАСС

"С 3 апреля 2023 года минимальная сумма исходящего платежа в долларах США, евро и юанях для клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, составит $50 тыс., €50 тыс. и 100 тыс. китайских юаней", - сказал сотрудник банка.

Он уточнил, что решение вызвано усилением требований к процедурам проверки и проведения платежей на стороне банков-корреспондентов, осуществляющих расчеты в этой валюте.

"Платежи на суммы выше этого порога, а также расчеты в других валютах проводятся в рамках действующих норм и требований законодательства и банков-корреспондентов", - добавили в Райффайзенбанке.