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40 минут назад

Райффайзенбанк с 3 апреля повысит сумму минимального платежа в валюте для юрлиц

ТАССиещё 4

Райффайзенбанк с 3 апреля повышает для клиентов - юридических лиц минимальную сумму исходящего платежа в долларах, евро и юанях. Решение связано с усилением требований к процедурам проверки и проведения платежей на стороне банков-корреспондентов, сообщили ТАСС в клиентской поддержке кредитной организации.

Райффайзенбанк повысит лимит валютных переводов для юрлиц
Фото: ТАССТАСС

"С 3 апреля 2023 года минимальная сумма исходящего платежа в долларах США, евро и юанях для клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, составит $50 тыс., €50 тыс. и 100 тыс. китайских юаней", - сказал сотрудник банка.

Он уточнил, что решение вызвано усилением требований к процедурам проверки и проведения платежей на стороне банков-корреспондентов, осуществляющих расчеты в этой валюте.

"Платежи на суммы выше этого порога, а также расчеты в других валютах проводятся в рамках действующих норм и требований законодательства и банков-корреспондентов", - добавили в Райффайзенбанке.

С 2 марта 2023 года банк ввел для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей минимальную сумму исходящего платежа в американской валюте, установив ее на уровне $15 тыс.

Компании,Райффайзенбанк Австрия,
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