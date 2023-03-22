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51 минуту назад

Глава МИД Австрии заявил, что более 90% западных компаний остаются в России

ТАССиещё 1

Более 90% западных компаний остаются в России, они заняли выжидательную позицию. Такое мнение выразил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг в опубликованном в среду интервью агентству Reuters.

Глава МИД Австрии: «Более 90% западных компаний остаются в России»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Давайте будем реалистами, 91% западных компаний все еще находятся в России и делают то, что разумно: ждут, сдерживают риски, защищают активы", - сказал дипломат.

Комментируя работу банка Raiffeisen в РФ, министр отметил, что австрийские компании подчиняются законам Австрии и санкционной политике Евросоюза. Он также указал, что в России остаются и другие западные финансовые организации, включая Bank of America.

Как передает агентство со ссылкой на источники, "некоторые официальные лица в Австрии" рассчитывают на скорейшее завершение конфликта на Украине и восстановление нормальных отношений с Россией.

Ранее Reuters передавал, что американский санкционный орган попросил Raiffeisen предоставить информацию о связанном с РФ бизнесе "в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной".

Банк работает в России с 1996 года и является дочерней структурой Raiffeisen Bank International AG - одной из крупнейших австрийских банковских групп. Входит в список системно значимых кредитных организаций РФ.

Компании,Bank of America,ЕС,
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