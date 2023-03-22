Глава МИД Австрии: «Более 90% западных компаний остаются в России»

Более 90% западных компаний остаются в России, они заняли выжидательную позицию. Такое мнение выразил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг в опубликованном в среду интервью агентству Reuters.

"Давайте будем реалистами, 91% западных компаний все еще находятся в России и делают то, что разумно: ждут, сдерживают риски, защищают активы", - сказал дипломат.

Комментируя работу банка Raiffeisen в РФ, министр отметил, что австрийские компании подчиняются законам Австрии и санкционной политике Евросоюза. Он также указал, что в России остаются и другие западные финансовые организации, включая Bank of America.

Как передает агентство со ссылкой на источники, "некоторые официальные лица в Австрии" рассчитывают на скорейшее завершение конфликта на Украине и восстановление нормальных отношений с Россией.

Ранее Reuters передавал, что американский санкционный орган попросил Raiffeisen предоставить информацию о связанном с РФ бизнесе "в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной".