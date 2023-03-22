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41 минуту назад

"Тинькофф" приостановил переводы в долларах и евро в Сербию, Монголию и Боснию

ТАССиещё 3

"Тинькофф банк" на данный момент не совершает переводы в долларах и евро в Монголию, Сербию, а также Боснию и Герцеговину, подтвердили ТАСС операторы поддержки "Тинькофф". Отправить в некоторые банки этих стран можно только юани.

«Тинькофф банк» приостановил переводы в долларах и евро в 3 страны
Фото: ТАССТАСС

"Из-за введенных санкций SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом. Поэтому мы временно не совершаем переводы в некоторых валютах и в некоторые банки. Для каждой валюты и банка может быть свой корреспондент, в зависимости от ситуации. На данный момент мы отправляем в Монголию только юани", - сообщили в поддержке, отметив, что в Сербию и Боснию также можно отправить только юани.

В пресс-службе "Тинькофф" ТАСС сообщили, что в эти страны возможность переводов сохраняется, однако в какой валюте - не уточнили.

"В эти страны сохраняется возможность переводов. В ближайшее время обновим информацию на сайте", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее "Тинькофф" приостановил валютные переводы в Грузию, так как банк-корреспондент перестал обрабатывать переводы.

О санкциях

25 февраля 2023 года ЕС ввел санкции против Альфа-банка, Росбанка и банка "Тинькофф". Как следует из материалов официального журнала ЕС, ограничения в отношении этих банков предполагают заморозку активов на территории стран Евросоюза, а также запрет на сделки с этими кредитными организациями. 2 марта приложения "Тинькофф" стали недоступны в App Store. В ответ на санкции в банке заявили, что успели подготовиться к возможным ограничениям. "Тинькофф инвестиции" сообщили, что переведут активы в новую неподсанкционную компанию.

Компании,Тинькофф банк,Росбанк,Альфа-банк,ЕС,
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