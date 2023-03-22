«Тинькофф банк» приостановил переводы в долларах и евро в 3 страны

"Из-за введенных санкций SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом. Поэтому мы временно не совершаем переводы в некоторых валютах и в некоторые банки. Для каждой валюты и банка может быть свой корреспондент, в зависимости от ситуации. На данный момент мы отправляем в Монголию только юани", - сообщили в поддержке, отметив, что в Сербию и Боснию также можно отправить только юани.