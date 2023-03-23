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Bloomberg: Apple увеличит финансирование собственного кинопроизводства до $1 млрд в год

Корпорация Apple планирует инвестировать $1 млрд в год в производство фильмов для показа в кинотеатрах с целью привлечения внимания к собственному стриминговому сервису Apple TV+. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg: Apple увеличит финансирование собственного кинопроизводства
© globallookpress.com

По их информации, сумма инвестиций значительно увеличится по сравнению с показателями прошлых лет. Большинство предыдущих фильмов Apple были созданы специально для потокового сервиса компании или демонстрировались в ограниченном количестве кинотеатров. В настоящее время корпорация планирует показывать фильмы в тысячах кинотеатров, чтобы повысить осведомленность широкой публики о своем потоковом сервисе.

Среди потенциальных кинопремьер агентство называет фильмы "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon) режиссера Мартина Скорсезе, "Аргайл" (Argylle) Мэттью Вона и "Наполеон" (Napoleon) - исторический фильм Ридли Скотта о французском завоевателе.

Поскольку компания не обладает опытом показа фильмов в кинотеатрах по всему миру одновременно, Apple планирует обратиться за помощью к сторонним дистрибьюторам.

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