ЦБ исключил банк "Хоум кредит" из реестра значимых на рынке платежных услуг

Банк России вносит организации в реестр признанных значимыми на рынке платежных услуг в соответствии с порядком, утвержденным указанием от 6 ноября 2014 года. Кредитная организация признается значимой в случае ее соответствия хотя бы одному из критериев о количестве выпускаемых расчетных и платежных карт, объему проводимых операций с использованием карт, количеству используемых банкоматов и объему переводов электронных денежных средств с использованием предоплаченных карт. Их доля должна составлять 2% и более от общего количества.