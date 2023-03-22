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55 минут назад

ЦБ исключил банк "Хоум кредит" из реестра значимых на рынке платежных услуг

ТАСС

Банк России исключил банк "Хоум кредит" из реестра организаций признанных значимых на рынке платежных услуг. Это следует из материалов регулятора.

ЦБ исключил банк "Хоум кредит" из реестра значимых на рынке платежных услуг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В реестр в настоящее время включены 22 организации, среди которых Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", "Тинькофф" и другие.

Банк России вносит организации в реестр признанных значимыми на рынке платежных услуг в соответствии с порядком, утвержденным указанием от 6 ноября 2014 года. Кредитная организация признается значимой в случае ее соответствия хотя бы одному из критериев о количестве выпускаемых расчетных и платежных карт, объему проводимых операций с использованием карт, количеству используемых банкоматов и объему переводов электронных денежных средств с использованием предоплаченных карт. Их доля должна составлять 2% и более от общего количества.

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