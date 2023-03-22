Глава ФРС объяснил банкротство Silicon Valley Bank

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что банкротство банка США Silicon Valley Bank связано с неумением руководства организации управлять рисками. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Пауэлла, банкротство банка продемонстрировало необходимость увеличить контроль в банковской сфере США.

«Руководство Silicon Valley Bank не смогло… справиться с управлением рисками. Это не слабости банковской системы», – заявил он.

Напомним, что Silicon Valley Bank был закрыт 10 марта. Он входил в 20 самых крупных коммерческих банков США. Банкротство организации стало крупнейшим банкротством американского банка после финансового кризиса 2008 года.