Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
58 минут назад

Глава Федеральной резервной системы объяснил банкротство Silicon Valley Bank

Елена Прошина

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что банкротство банка США Silicon Valley Bank связано с неумением руководства организации управлять рисками. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава ФРС объяснил банкротство Silicon Valley Bank
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению Пауэлла, банкротство банка продемонстрировало необходимость увеличить контроль в банковской сфере США.

«Руководство Silicon Valley Bank не смогло… справиться с управлением рисками. Это не слабости банковской системы», – заявил он.

Напомним, что Silicon Valley Bank был закрыт 10 марта. Он входил в 20 самых крупных коммерческих банков США. Банкротство организации стало крупнейшим банкротством американского банка после финансового кризиса 2008 года.

Ранее сенате США заявили, что в банкротстве Silicon Valley Bank виноват президент страны Джо Байден.

Компании,Джером Пауэлл,Джозеф Байден,Сенат США,ФРС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий