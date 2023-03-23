Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту

Сотрудников ЦБ обучат китайскому языку

1

На одной из закупочных платформ Банком России был размещен запрос на обучение своих сотрудников китайскому языку. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Сотрудников ЦБ обучат китайскому языку
© РИА Новости

«Оказание образовательных (консультационных) услуг по теме «Китайский язык в сфере профессиональной коммуникации (базовый уровень)», - отмечается в заявке.

Подчеркивается, что обучение будет длиться два года. Сотрудникам окажут услуги общим объемом в 288 академических часов.

Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом. Украинский кризис стал одной из тем его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент РФ и глава Китая подписали совместное заявление о плане развития экономического сотрудничества и документ об углублении стратегического партнерства.

Ранее независимый международный эксперт по Китаю Эндрю Люн заявил «Известиям» об усилении сотрудничества между Москвой и Пекином. Он указал на то, что это произошло благодаря общему противостоянию гегемонии США.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий