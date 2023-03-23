Сотрудников ЦБ обучат китайскому языку
На одной из закупочных платформ Банком России был размещен запрос на обучение своих сотрудников китайскому языку. Об этом сообщает агентство «Прайм».
«Оказание образовательных (консультационных) услуг по теме «Китайский язык в сфере профессиональной коммуникации (базовый уровень)», - отмечается в заявке.
Подчеркивается, что обучение будет длиться два года. Сотрудникам окажут услуги общим объемом в 288 академических часов.
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