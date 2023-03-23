Wildberries обновил механизм оспаривания подмены товара

В частности, теперь сотрудник пункта выдачи заказов (ПВЗ) может продемонстрировать сохранность упаковки дорогостоящих товаров из своих рук, не передавая его клиенту до оплаты. После этого получатели обязаны вскрывать и проверять покупки на столе под камерами.