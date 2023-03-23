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33 минуты назад

Wildberries обновил механизм оспаривания подмены товара

Lenta.ru

Wildberries обновил механизм оспаривания подмены товара. Об этом рассказал Госдумы.

Wildberries обновил механизм оспаривания подмены товара
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В частности, теперь сотрудник пункта выдачи заказов (ПВЗ) может продемонстрировать сохранность упаковки дорогостоящих товаров из своих рук, не передавая его клиенту до оплаты. После этого получатели обязаны вскрывать и проверять покупки на столе под камерами.

«Если это сделано, например, в примерочной, то ПВЗ не сможет оформить возврат такого товара. Для этого пользователю придется создавать заявку в личном кабинете и прикладывать фотографии, показывающие брак или подмену товара», — сказано в сообщении.

14 марта часть сотрудников ПВЗ Wildberries решили устроить забастовку. Причиной стала новая политика маркетплейса: согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены. Впоследствии руководство Wildberries начало переговоры с владельцами пунктов выдачи заказов, которые участвовали в забастовке.

Компании,Госдума,
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