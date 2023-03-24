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1 час назад

Bloomberg: Минюст США изучит связи банков Credit Suisse и UBS c российскими клиентами

ТАССиещё 2

Министерство юстиции США проверяет некоторые банки, в числе которых швейцарские Credit Suisse и UBS, на предмет их возможной помощи российским предпринимателям в обходе санкций. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

США проверят Credit Suisse и UBS на связь c россиянами под санкциями
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его сведениям, упомянутые банки попали в список учреждений, которым были направлены повестки по этому расследованию. Как указывает агентство, подобные запросы были направлены некоторым сотрудникам крупных американских банков. Подобные меры Минюст США предпринимает для того, чтобы установить, кто из работников банков сотрудничал с клиентами, в отношение которых были ранее введены ограничительные меры.

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В случае выявления нарушений, отмечает Bloomberg, банки могут ждать штрафы. Так, в частности, в 2014 году банк BNP Paribas был вынужден заплатить $9 млрд за операции с находившимися под санкциями США предприятиями из Судана, Ирана и Кубы, а Standard Chartered выплатил в 2019 году более $1 млрд из-за того, что его сотрудник признался в преступном сговоре с целью обхода американских рестрикций в отношение Ирана.

19 марта Федеральный совет (правительство) Швейцарии одобрил приобретение Credit Suisse банком UBS и предоставил гарантии национальному регулятору страны с целью выделения ликвидности Credit Suisse. Сумма сделки по поглощению составит 3 млрд франков ($3,24 млрд). Ранее Credit Suisse опубликовал доклад, в котором признавалась слабость внутреннего контроля. Генеральный директор банка Ульрих Кёрнер в интервью агентству Bloomberg сообщил о продолжающемся оттоке клиентов. Ожидается, что слияние банков завершится ко второй половине 2023 года.

В банковской системе некоторых стран наблюдается кризис. Департамент финансовой защиты Калифорнии 10 марта объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США SVB. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. Национальный банк Швейцарии 19 марта сообщил, что крупнейший швейцарский банк UBS приобретет Credit Suisse, который оказался в сложном финансовом положении из-за оттока клиентов. Акции Credit Suisse 20 марта упали на 63,7% при открытии торгов на цюрихской бирже, а акции UBS снизились на 8,77%.

Компании,Министерство юстиции США,
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