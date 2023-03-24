США проверят Credit Suisse и UBS на связь c россиянами под санкциями

Министерство юстиции США проверяет некоторые банки, в числе которых швейцарские Credit Suisse и UBS, на предмет их возможной помощи российским предпринимателям в обходе санкций. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

По его сведениям, упомянутые банки попали в список учреждений, которым были направлены повестки по этому расследованию. Как указывает агентство, подобные запросы были направлены некоторым сотрудникам крупных американских банков. Подобные меры Минюст США предпринимает для того, чтобы установить, кто из работников банков сотрудничал с клиентами, в отношение которых были ранее введены ограничительные меры.

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В случае выявления нарушений, отмечает Bloomberg, банки могут ждать штрафы. Так, в частности, в 2014 году банк BNP Paribas был вынужден заплатить $9 млрд за операции с находившимися под санкциями США предприятиями из Судана, Ирана и Кубы, а Standard Chartered выплатил в 2019 году более $1 млрд из-за того, что его сотрудник признался в преступном сговоре с целью обхода американских рестрикций в отношение Ирана.

19 марта Федеральный совет (правительство) Швейцарии одобрил приобретение Credit Suisse банком UBS и предоставил гарантии национальному регулятору страны с целью выделения ликвидности Credit Suisse. Сумма сделки по поглощению составит 3 млрд франков ($3,24 млрд). Ранее Credit Suisse опубликовал доклад, в котором признавалась слабость внутреннего контроля. Генеральный директор банка Ульрих Кёрнер в интервью агентству Bloomberg сообщил о продолжающемся оттоке клиентов. Ожидается, что слияние банков завершится ко второй половине 2023 года.