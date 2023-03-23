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30 минут назад

Треть выданных юаневых кредитов в России пришлось на Альфа-Банк

Lenta.ru

Российские компании все чаще кредитуются в китайских юанях. В аналитическом обзоре банковского сектора за 2022 год Центральный банк раскрыл долю юаня в банковских балансах. В отчете также указано, что кредитование в китайской валюте быстро растет.

Треть выданных юаневых кредитов в России пришлась на Альфа-Банк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам министра финансов Антона Силуанова, Минфин видит увеличение торговли с Китаем, а резервы стран «обычно формируются в тех валютах, с кем идет активная торговля».

Задолженность компаний в юанях по итогам 2022 года — почти 600 миллиардов рублей, что составляет около 60 миллиардов юаней. Кредитный юаневый портфель Альфа-Банка, по данным пресс-службы, за 2022 год составил 18 млрд CNY, это 30 процентов от общего объема выданных кредитов в целом по стране.

«Мы видим растущий спрос бизнеса на кредитование в юанях в связи с увеличением товарооборота с Китаем, поэтому уделяем данному направлению большое внимание. Такой рекордный результат связан в том числе с выгодными ставками и развитием технологичных сервисов. Например, нашим клиентам доступно оформления покупки юаня по курсу ЦБ "на завтра" и другие удобные опции, упрощающие ВЭД», — прокомментировал главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

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