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26 минут назад

Дания обратилась к Nord Stream с предложением

Елена Прошина

Дания пригласила компанию Nord Stream 2 AG, оператора «Северного потока», принять участие в извлечении объекта, обнаруженного рядом с трубой. Об этом пишет РИА Новости.

Дания обратилась к Nord Stream с предложением
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что власти Дании при содействии Министерства обороны решили поднять объект, чтобы выяснить его предназначение. Датское энергетическое агентство пригласило компанию Nord Stream 2 AG принять участие в процессе извлечения. Агентство не начнет операцию, пока не дождется ответа оператора «Северного потока».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва предлагала Дании проверить «Северные потоки» на предмет наличия других взрывчатых устройств, но не получила внятного ответа. Глава РФ отметил, что специалисты «Газпрома» в ходе исследования газопровода обнаружили «столбик» на расстоянии примерно 30 километров от места взрыва. Он находится в подозрительном месте — на стыке труб.

Определены последствия взрывов «Северных потоков»

По словам Путина, специалисты допускают, что загадочный объект может быть антенной для приема сигнала на активацию взрывного устройства. Президент России подчеркнул, что взрывных устройств может быть несколько, но какие-то уже взорвались, а какие-то — еще могут.

Компании,Владимир Путин,Газпром,
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