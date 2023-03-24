Дания обратилась к Nord Stream с предложением

Дания пригласила компанию Nord Stream 2 AG, оператора «Северного потока», принять участие в извлечении объекта, обнаруженного рядом с трубой. Об этом пишет РИА Новости.

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Уточняется, что власти Дании при содействии Министерства обороны решили поднять объект, чтобы выяснить его предназначение. Датское энергетическое агентство пригласило компанию Nord Stream 2 AG принять участие в процессе извлечения. Агентство не начнет операцию, пока не дождется ответа оператора «Северного потока».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва предлагала Дании проверить «Северные потоки» на предмет наличия других взрывчатых устройств, но не получила внятного ответа. Глава РФ отметил, что специалисты «Газпрома» в ходе исследования газопровода обнаружили «столбик» на расстоянии примерно 30 километров от места взрыва. Он находится в подозрительном месте — на стыке труб.