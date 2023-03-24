ФАС посоветовала Wildberries создать внутренний арбитраж

Онлайн-ретейлеру Wildberries следует сформировать внутренний арбитраж для того, чтобы рассматривать споры продавцов. Кроме того, это необходимо для оптимизации оферты фирмы. Об этом сообщила ФАС в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что арбитраж нужен в случае, когда вопрос не удается решить при помощи системы обратной связи. В сообщении говорится о готовности антимонопольного ведомства при рассмотрении наиболее спорных вопросов предоставлять свою позицию.

Кроме того ФАС выступила за доработки оферты. Важно, чтобы она была максимально понятной и подробной, указала она. Кроме того, двойственное толкование не допускается, подчеркнуло ведомство.

В скором времени документ будет доработан представителями Wildberries. Все требования ведомства будут учтены. Также подчеркивается, что маркетплейс отчитался о введении системы фотофиксации проведения замеров товаров.