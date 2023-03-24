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ФАС посоветовала Wildberries создать внутренний арбитраж

Онлайн-ретейлеру Wildberries следует сформировать внутренний арбитраж для того, чтобы рассматривать споры продавцов. Кроме того, это необходимо для оптимизации оферты фирмы. Об этом сообщила ФАС в официальном Telegram-канале.

ФАС посоветовала Wildberries создать внутренний арбитраж
© РИА Новости

Отмечается, что арбитраж нужен в случае, когда вопрос не удается решить при помощи системы обратной связи. В сообщении говорится о готовности антимонопольного ведомства при рассмотрении наиболее спорных вопросов предоставлять свою позицию.

Кроме того ФАС выступила за доработки оферты. Важно, чтобы она была максимально понятной и подробной, указала она. Кроме того, двойственное толкование не допускается, подчеркнуло ведомство.

В скором времени документ будет доработан представителями Wildberries. Все требования ведомства будут учтены. Также подчеркивается, что маркетплейс отчитался о введении системы фотофиксации проведения замеров товаров.

Ранее сообщалось, что некоторые пункты выдачи Wildberries закроют с 15 марта в связи со спорами с маркетплейсом. Ситуация связана с тем, что владельцы точек должны заплатить фирме штрафы. Позднее компанией было подтверждено закрытие ряда пунктов выдачи заказов на фоне угроз в адрес онлай-ретейлера.

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