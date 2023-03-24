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32 минуты назад

Миллиардер Лисин вышел из правления РСПП

Свободные новости

Бизнесмен, основной владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин вышел из бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сегодня, 24 марта, пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

Миллиардер Лисин вышел из правления РСПП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собеседники издания уточнили, что полномочия Лисина прекращены на основании его собственного заявления. Вместо него в бюро правления РСПП избран генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин.

При этом Владимир Лисин сохранил пост председателя налогового комитета союза.

Владимир Лисин ранее неоднократно назывался одним из самых богатых предпринимателей России. Прошлым летом он признавал, что экспорт металлургической продукции из РФ стал практически бессмысленным.

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