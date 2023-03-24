Миллиардер Лисин вышел из правления РСПП

Бизнесмен, основной владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин вышел из бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сегодня, 24 марта, пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

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Собеседники издания уточнили, что полномочия Лисина прекращены на основании его собственного заявления. Вместо него в бюро правления РСПП избран генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин.

При этом Владимир Лисин сохранил пост председателя налогового комитета союза.