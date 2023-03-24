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1 час назад

«Приморье» возобновил переводы в Таиланд по SWIFT

Лера Букина

Банк «Приморье» объявил о возобновлении переводов в Таиланд по системе SWIFT, в том числе в американской валюте. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале кредитной организации.

«Приморье» возобновил переводы в Таиланд по SWIFT
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она некоторое время назад попала под ограничения властей США. Подчеркивается, что переводы осуществляются в адрес Krung Thai Bank.

Как стало ранее известно, США включили в санкционный список «Уралсиб», «Зенит», Московский кредитный банк, МТС-банк, Ланта-банк, Металлинвестбанк, «Левобережный», «Санкт-Петербург», «Приморье», СДМ-банк и Уральский банк реконструкции и развития. «Приморье» временно приостановил прием переводов по SWIFT по всем направлениям.

SWIFT является международной межбанковской системой передачи информации и совершения платежей. К ней подключились свыше 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира.

Ранее генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России (CCBLR) Олег Прозоров заявил, что отключение России от системы SWIFT приводит к сильному торможению торговли между РФ и европейскими странами. Он назвал международные платежи серьезной проблемой.

Компании,АКБ "Приморье",Металлинвестбанк,СДМ-банк,Уральский банк реконструкции и развития,Московский кредитный банк,МТС-Банк,
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