«Приморье» возобновил переводы в Таиланд по SWIFT

Банк «Приморье» объявил о возобновлении переводов в Таиланд по системе SWIFT, в том числе в американской валюте. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале кредитной организации.
Она некоторое время назад попала под ограничения властей США. Подчеркивается, что переводы осуществляются в адрес Krung Thai Bank.
Как стало ранее известно, США включили в санкционный список «Уралсиб», «Зенит», Московский кредитный банк, МТС-банк, Ланта-банк, Металлинвестбанк, «Левобережный», «Санкт-Петербург», «Приморье», СДМ-банк и Уральский банк реконструкции и развития. «Приморье» временно приостановил прием переводов по SWIFT по всем направлениям.
SWIFT является международной межбанковской системой передачи информации и совершения платежей. К ней подключились свыше 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира.
Ранее генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России (CCBLR) Олег Прозоров заявил, что отключение России от системы SWIFT приводит к сильному торможению торговли между РФ и европейскими странами. Он назвал международные платежи серьезной проблемой.