«Приморье» возобновил переводы в Таиланд по SWIFT

Банк «Приморье» объявил о возобновлении переводов в Таиланд по системе SWIFT, в том числе в американской валюте. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале кредитной организации.

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Она некоторое время назад попала под ограничения властей США. Подчеркивается, что переводы осуществляются в адрес Krung Thai Bank.

SWIFT является международной межбанковской системой передачи информации и совершения платежей. К ней подключились свыше 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира.