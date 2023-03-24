Leroy Merlin решила продать все свои магазины в России

Французская компания Leroy Merlin объявила о намерении продать все свои магазины в РФ. Об этом сообщила компания-собственник ADEO.

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"ADEO объявляет о своем намерении передать контроль над Leroy Merlin Russia местному руководству", - говорится в сообщении.

Как следует из заявления, процесс передачи был начат еще несколько месяцев назад после приостановки новых инвестиций ADEO в России.

Отмечается, что передача контроля над Leroy Merlin местному руководству должно помочь сохранить 45 тысяч рабочих мест.