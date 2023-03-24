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59 минут назад

В Leroy Merlin нашли нового владельца для российского бизнеса

Мария Иванова

Владельцы французской сети Leroy Merlin передадут российский бизнес местному менеджменту. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании ADEO (владеет Leroy Merlin).

В ADEO заявили, что смена владельца не скажется на бизнесе Leroy Merlin в РФ и не повлияет на отношения сети с партнерами. В компании обещают сохранить рабочие места и подчеркивают, что магазины продолжат работать в обычном режиме.

Как отмечается в заявлении на сайте ADEO, передача магазинов позволит сохранить рабочие места 45 тыс. сотрудников и обеспечит «продолжение работы на пользу населения».

«Этот процесс является результатом работы, начатой несколько месяцев назад в соответствии с международными нормами. Он следует за приостановкой всех новых инвестиций ADEO в России с начала конфликта [на Украине - прим.ред.]», - подчеркивается в сообщении.

Операция по передаче бизнеса будет подлежать согласованию с российскими компетентными органами, добавили в ADEO.

Leroy Merlin присутствует на российском рынке 18 лет. У компании 111 гипермаркетов в 65 городах страны.

В Союзе французских предпринимателей (MEDEF) ранее сообщали, что компании Auchan, Danone и Leroy Merlin не планируют прекращать работу в России. В ADEO отмечали, что Leroy Merlin продолжает свою деятельность в РФ, но приостанавливает все новые инвестиции в российский бизнес.

По данным BFM Business, на российские магазины приходится от 18 до 20 процентов от общего оборота компании.

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