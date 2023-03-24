Владельцы французской сети Leroy Merlin передадут российский бизнес местному менеджменту. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании ADEO (владеет Leroy Merlin).

В ADEO заявили, что смена владельца не скажется на бизнесе Leroy Merlin в РФ и не повлияет на отношения сети с партнерами. В компании обещают сохранить рабочие места и подчеркивают, что магазины продолжат работать в обычном режиме.

Как отмечается в заявлении на сайте ADEO, передача магазинов позволит сохранить рабочие места 45 тыс. сотрудников и обеспечит «продолжение работы на пользу населения».

«Этот процесс является результатом работы, начатой несколько месяцев назад в соответствии с международными нормами. Он следует за приостановкой всех новых инвестиций ADEO в России с начала конфликта [на Украине - прим.ред.]», - подчеркивается в сообщении.

Операция по передаче бизнеса будет подлежать согласованию с российскими компетентными органами, добавили в ADEO.

Leroy Merlin присутствует на российском рынке 18 лет. У компании 111 гипермаркетов в 65 городах страны.

В Союзе французских предпринимателей (MEDEF) ранее сообщали, что компании Auchan, Danone и Leroy Merlin не планируют прекращать работу в России. В ADEO отмечали, что Leroy Merlin продолжает свою деятельность в РФ, но приостанавливает все новые инвестиции в российский бизнес.