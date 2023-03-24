«Ростех» заявил об интересе к обломкам американского дрона

В российской госкорпорации «Ростех» заявили о том, что обломки рухнувшего в Чёрном море разведывательного беспилотника США MQ-9 Reaper представляют определённый интерес для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. Об этом сообщает ТАСС.

«Там есть и очевидные удачи, и откровенные промахи. Все это, безусловно, учитывается. Чтобы создавать успешный продукт, надо понимать, что делают твои конкуренты», – рассказали в компании.

Напомним, что 14 марта беспилотник США MQ-9 Reaper рухнул в международных водах Чёрного моря. Согласно версии Минобороны России, беспилотник летел в направлении российской границы и вошёл в район «временного режима использования воздушного пространства», после чего потерпел крушение из-за резкого маневрирования. Однако Белый дом утверждает, что беспилотник перехватили два российских истребителя Су-27 – он несколько раз пытались сбросить в сторону беспилотника топливо, пока один из истребителей не столкнулся с летательным аппаратом, что и привело к падению последнего.