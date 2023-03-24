"Ашан"высказался о продолжении работы в России

Торговая сеть "Ашан" продолжает работать в России и не планирует изменения в стратегии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

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"Ашан Ритейл Россия" продолжает работать на российском рынке и не планирует изменений ни в своей стратегии, ни в организации работы", - сообщили в компании.

Там подчеркнули, что "Ашан" в России работает автономно, без инвестиций от материнской компании.

24 марта французская компания Adeo, владеющая брендом Leroy Merlin, приняла решение о продаже своих магазинов строительных материалов в РФ российскому менеджменту.

Adeo входит в группу Mulliez, которая также владеет сетями Auchan и Decathlon.