"Ашан"высказался о продолжении работы в России

Торговая сеть "Ашан" продолжает работать в России и не планирует изменения в стратегии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
"Ашан Ритейл Россия" продолжает работать на российском рынке и не планирует изменений ни в своей стратегии, ни в организации работы", - сообщили в компании.
Там подчеркнули, что "Ашан" в России работает автономно, без инвестиций от материнской компании.
24 марта французская компания Adeo, владеющая брендом Leroy Merlin, приняла решение о продаже своих магазинов строительных материалов в РФ российскому менеджменту.
Adeo входит в группу Mulliez, которая также владеет сетями Auchan и Decathlon.
Сеть магазинов спорттоваров Decathlon объявила о приостановке работы в России в конце марта 2022 года, летом того же года закрылись магазины сети в России.