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27 минут назад

В Leroy Merlin опровергли продажу бизнеса в РФ

Елена Прошина

Холдинг Adeo, владеющий сетью Leroy Merlin, объявил только о намерении передать управление руководству в России, продавать бизнес не планируют. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила директор по внешним связям французской компании в РФ Лола Сатторова.

По ее словам, ранее многие СМИ «некорректно перевели» заявление на сайте Adeo.

«Холдинг объявил о намерении передать управление Leroy Merlin в России локальному менеджменту. Компания полностью остается в РФ, все ее 45 тысяч сотрудников продолжают работу», — сказала Сатторова.

Leroy Merlin решила продать все свои магазины в России

При этом комментировать причины такого решения она отказалась, отметив, что если его примут окончательно, то процесс пройдет согласно законам России. Также она не стала раскрывать возможную стоимость сделки. Она объяснила это тем, что у компании пока нет даже планов какого-либо конкретного решения по этому вопросу.

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