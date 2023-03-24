Холдинг Adeo, владеющий сетью Leroy Merlin, объявил только о намерении передать управление руководству в России, продавать бизнес не планируют. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила директор по внешним связям французской компании в РФ Лола Сатторова.

«Холдинг объявил о намерении передать управление Leroy Merlin в России локальному менеджменту. Компания полностью остается в РФ, все ее 45 тысяч сотрудников продолжают работу», — сказала Сатторова.

При этом комментировать причины такого решения она отказалась, отметив, что если его примут окончательно, то процесс пройдет согласно законам России. Также она не стала раскрывать возможную стоимость сделки. Она объяснила это тем, что у компании пока нет даже планов какого-либо конкретного решения по этому вопросу.