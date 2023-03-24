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1 час назад

Jacobs может сменить название в РФ

Елена Прошина

Российское подразделение нидерландского кофейного концерна JDE Peet’s может отказаться от использования флагманского бренда Jacobs в РФ, заменив его на Monarch или Milicano. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Кофе Jacobs исчезнет из российских магазинов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один из собеседников издания заявил, что в будущем Jacobs может продаваться под марками на Monarch или Milicano. При этом, по словам другого источника, окончательного решения на этот счет еще нет, на данный момент изменение бренда находится на стадии обсуждений.

Завод Jacobs в РФ располагается в Ленинградской области. Мощность предприятия составляет более 35 тысяч тонн продукции в год. В нее входит растворимый кофе, кофейные смеси, жареный молотый и зерновой кофе под марками Jacobs Monarch, Jacobs Monarch Millicano, Carte Noire. В 2021 году выручка завода составила 35,11 миллиардов рублей с чистой прибылью в 5,96 миллиардов рублей.

Компании,Коммерсант,
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