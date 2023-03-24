Кофе Jacobs исчезнет из российских магазинов

Российское подразделение нидерландского кофейного концерна JDE Peet’s может отказаться от использования флагманского бренда Jacobs в РФ, заменив его на Monarch или Milicano. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Один из собеседников издания заявил, что в будущем Jacobs может продаваться под марками на Monarch или Milicano. При этом, по словам другого источника, окончательного решения на этот счет еще нет, на данный момент изменение бренда находится на стадии обсуждений.