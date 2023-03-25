Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
49 минут назад

IKEA продала последнюю фабрику в России

Lenta.ruиещё 4

Шведская компания IKEA продала последнюю принадлежащую ей фабрику в России совладельцу петербургского производителя декоративных покрытий Slotex Вадиму Осипову. Об этом «Коммерсантъ».

IKEA продала последнюю фабрику в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации газеты, сделку закрыла компания «Инвест Плюс», которая принадлежит Осипову на 99 процентов. Организация купила завод IKEA в Подберезье Новгородской области — «ИКЕА Индастри Новгород».

Осипов сообщил, что новый бизнес не включат в состав Slotex, его начнут развивать отдельно. Предприятие занимается производством, в том числе столешниц в Ленинградской области — их также поставляли в IKEA.

Ранее сообщалось, что в правительстве России одобрили сделку по продаже трех заводов компании IKEA, расположенных на территории страны. Их выкупят два крупных отечественных производителя мебели.

Компании,Вадим Осипов,Коммерсант,Ikea,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий