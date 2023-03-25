IKEA продала последнюю фабрику в России

Шведская компания IKEA продала последнюю принадлежащую ей фабрику в России совладельцу петербургского производителя декоративных покрытий Slotex Вадиму Осипову. Об этом «Коммерсантъ».

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По информации газеты, сделку закрыла компания «Инвест Плюс», которая принадлежит Осипову на 99 процентов. Организация купила завод IKEA в Подберезье Новгородской области — «ИКЕА Индастри Новгород».

Осипов сообщил, что новый бизнес не включат в состав Slotex, его начнут развивать отдельно. Предприятие занимается производством, в том числе столешниц в Ленинградской области — их также поставляли в IKEA.