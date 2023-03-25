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1 час назад

В Москве начнут производить одежду из переработанного пластика

Мослента

Московская компания Boyari займется производством одежды из переработанного пластика. По данным пресс-службы столичного правительства, ранее компания первой и единственной в России начала использовать в производстве изделий яблочную кожуру.

В Москве начнут производить одежду из переработанного пластика
Фото: UnsplashUnsplash

Сейчас Boyari выходит на новый уровень: планируется, что копания будет выпускать в год до пяти тысяч пальто и плащей, сделанных из переработанного пластика. Главное экологическое преимущество таких вещей — возможность полностью переработать их по окончании использования.

Ранее сообщалось, что на заводе Mercedes-Benz в Подмосковье после продажи его российскому бизнесу планируют начать сборку премиальных китайских автомобилей.

Компании,Правительство Москвы,
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