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Leroy Merlin продолжит работу в России

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Французский гипермаркет Leroy Merlin не станет закрывать свои торговые точки в России и продавать бизнес, сообщает телеканал «360» со ссылкой на руководителя направления по связям с общественностью «Леруа Мерлен Восток» Лолу Сатторову.

Leroy Merlin продолжит работу в России
© ТАСС

По ее словам, речи о продаже не идет, магазины продолжат свою работу. Отмечается, что управляющая компания во Франции Adeo объявила лишь о намерении передачи управления «Леруа Мерлен Россия» локальному менеджменту. При этом решение еще не принято окончательно. Сатторова указала, что даже если будет принято положительное решение, магазины Leroy Merlin продолжат работать, а сотрудники сохранят свои рабочие места.

Ранее стало известно, что группа ADEO, владеющая Leroy Merlin, намерена передать свой российский бизнес. Сегодня в 65 городах страны работают 111 гипермаркетов. Трудоустроены 45 тысяч человек.

Как сообщил заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов, Leroy Merlin не просто продолжит работу в РФ, но и откроет новые магазины. При этом власти находятся в постоянном контакте с руководством французской компании.

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