Leroy Merlin продолжит работу в России

Французский гипермаркет Leroy Merlin не станет закрывать свои торговые точки в России и продавать бизнес, сообщает телеканал «360» со ссылкой на руководителя направления по связям с общественностью «Леруа Мерлен Восток» Лолу Сатторову.

По ее словам, речи о продаже не идет, магазины продолжат свою работу. Отмечается, что управляющая компания во Франции Adeo объявила лишь о намерении передачи управления «Леруа Мерлен Россия» локальному менеджменту. При этом решение еще не принято окончательно. Сатторова указала, что даже если будет принято положительное решение, магазины Leroy Merlin продолжат работать, а сотрудники сохранят свои рабочие места.

Ранее стало известно, что группа ADEO, владеющая Leroy Merlin, намерена передать свой российский бизнес. Сегодня в 65 городах страны работают 111 гипермаркетов. Трудоустроены 45 тысяч человек.