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44 минуты назад

В Россию перестали поставлять важное лекарство

Lenta.ruиещё 2

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk прекратила поставки в Россию популярного препарата от диабета под названием «Оземпик». Семаглутид в его составе входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Об этом сообщает РБК.

В Россию перестали поставлять важное лекарство
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным издания, Росздравнадзор получил от компании уведомление о прекращении поставок в ноябре прошлого года. По закону производитель лекарств обязан заранее предупредить представителей власти о прекращении поставок в страну. В ведомстве указали, что Novo Nordisk выполнила это правило.

Аналитическая компания RNC Pharma утверждает, что в 2021 году Novo Nordisk ввезла в Россию «Оземпика» на 2,24 миллиарда рублей. В 2022 году показатели были чуть ниже — 1,86 миллиарда рублей. Несмотря на то что препарат еще доступен в ограниченном количестве аптек, источник, связанный с фармрынком, утверждает, что «Оземпика» больше не осталось на складах.

Ранее Центр по математическому моделированию в разработке лекарств Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова выпустил отчет, в котором говорилось, что приостановка глобальными фармкомпаниями клинических исследований в России лишит россиян сотен препаратов нового поколения. Под угрозой оказался выход на рынок более 300 лекарств в ближайшее десятилетие, в том числе против болезней, считающихся сейчас неизлечимыми.

Компании,Росздравнадзор,
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