Депутат Госдумы назвал основную задачу передачи магазинов Leroy Merlin

Передача сети магазинов Leroy Merlin российским бизнесменам поможет преодолеть зависимость от западного оборудования и стройматериалов. Так считает председатель думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, сообщают «Известия».

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По словам парламентария, в производстве стройматериалов Россия зависит от импортного оборудования примерно на 80-90%.

«Кирпич, плитка и керамогранит, сантехническая керамика, саморезы, герметики, газобетон, химия, краски», - перечислил депутат материалы, производящиеся на иностранном оборудовании.

Исходя из этого, решение Leroy Merlin передать российские активы местному менеджменту является разумным. Минпромторг будет помогать в процессе передачи бизнеса.

По словам Гаврилова, России требуется отечественное оборудование, чтобы не допустить дефицита стройматериалов. Например, из-за санкций западные компании могут удаленно отключить высокотехнологичные станки в России, поэтому перепрограммировать их необходимо уже сейчас.

Он отметил, что Минпромторг поддержит наращивание российских производственных мощностей и переориентацию потребительского спроса на внутренний рынок и Азию.