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1 час назад

First Citizens Bank покупает обанкротившийся Silicon Valley Bank

ТАССиещё 6

Банковский холдинг First Citizens Bank & Trust Company покупает все вклады и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB). Об этом в воскресенье сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов.

"Федеральная корпорация страхования вкладов заключила соглашение о покупке и принятии всех вкладов и кредитов банка Silicon Valley Bridge Bank компанией First Citizens Bank & Trust Company", - говорится в заявлении ведомства.

В сообщении говорится о Silicon Valley Bridge Bank - "промежуточном банке", который был создан в марте после банкротства Silicon Valley Bank для защиты вкладчиков. Регулятор отмечает, что 27 марта 17 отделений "промежуточного банка" будут уже открыты как принадлежащие First Citizens Bank & Trust Company. Вкладчики SVB "автоматически станут вкладчиками" банка-покупателя.

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