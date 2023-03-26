Американский предприниматель Илон Маск предложил сотрудникам компании Twitter вознаграждение в виде акций из расчета общей стоимости компании примерно в $20 млрд, что более чем в два раза меньше, чем цена, по которой он ее приобрел - $44 млрд. Об этом сообщил в субботу портал The Information со ссылкой на источник, знакомый с внутренней перепиской в Twitter.

"Это прямое признание того, насколько упала стоимость компании со времени сделки", - отмечает издание.

Twitter и Маск пока не прокомментировали данную информацию.

27 октября 2022 года предприниматель закрыл сделку на сумму $44 млрд по покупке компании Twitter. Сразу после этого он уволил ряд членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.