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1 час назад

СМИ: Маск оценил текущую стоимость Twitter в половину цены покупки

ТАССиещё 6

Американский предприниматель Илон Маск предложил сотрудникам компании Twitter вознаграждение в виде акций из расчета общей стоимости компании примерно в $20 млрд, что более чем в два раза меньше, чем цена, по которой он ее приобрел - $44 млрд. Об этом сообщил в субботу портал The Information со ссылкой на источник, знакомый с внутренней перепиской в Twitter.

"Это прямое признание того, насколько упала стоимость компании со времени сделки", - отмечает издание.

Twitter и Маск пока не прокомментировали данную информацию.

27 октября 2022 года предприниматель закрыл сделку на сумму $44 млрд по покупке компании Twitter. Сразу после этого он уволил ряд членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что выручка Twitter в декабре прошлого года упала примерно на 40% после отказа рекламодателей от сотрудничества.

Компании,Илон Маск,
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