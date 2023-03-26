Mash: Domino's Pizza может ждать банкротство в РФ

Domino's Pizza в РФ, возможно, может ожидать банкротство в связи с судебными тяжбами - на компанию подали больше 20 исков. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным издания, на предприятие подали 24 иска на 78 млн рублей.

"Плюс долги по аренде, задержка или отмена доставки, сотни недовольных и "мертвые соцсети", - добавили в канале.

Также подчеркивается, что сеть пиццерий давно работает в России, однако с прошлого года, когда против страны стали вводить санкции, в работе и обслуживании клиентов начались проблемы.

Например, в социальных сетях люди жалуются на долгую доставку пиццы, а социальные сети сообщества Domino's Pizza никак не обновляются.

Часть столкнувшихся с некачественным обслуживанием потребителей написала заявления в полицию.