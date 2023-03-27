В МИД заявили о возможном требовании компенсаций из-за «Северных потоков»

Российские власти могут в будущем поднять вопрос о компенсации ущерба, который был нанесен в результате взрывов на трубопроводах «Северные потоки», сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрия Биричевского.

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По его словам, после обнародования расследования американского публициста и журналиста Сеймура Херша постоянное представительство РФ распространило проект резолюции Совета Безопасности ООН о необходимости независимого международного расследования взрывов на российских газопроводах.

Дипломат указал, что страны Запада саботируют работу по проекту резолюции, ссылаясь на отсутствие «добавленной стоимости» у международного расследования. При этом Москва будет продолжать настаивать на проведении всестороннего и открытого международного расследования с обязательным участием представителей от России, подчеркнул Биричевский.